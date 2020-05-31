476 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 149 (7,6%),

город Алматы – 117 (4,7%),

Карагандинская область – 44 (5,3%),

Западно-Казахстанская область – 41 (7,1%),

Мангистауская область – 31 (13,8%),

Кызылординская область – 25 (7,2%),

город Шымкент – 22 (2,7%),

Костанайская область – 12 (7,3%),

Атырауская область – 12 (1,2%),

Жамбылская область – 7 (1,9%),

Туркестанская область – 6 (1,7%),

Восточно-Казахстанская область – 5 (4,4%),

Алматинская область - 4 (1,1%),

Акмолинская область – 1 (0,7%).

Всего в стране выявлено 10 858 заболевших.



