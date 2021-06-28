474 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 001 человек (–22 707 КВИ+ и 1294 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 307 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 694 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 474 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 98 пациентов, на аппарате ИВЛ – 66 пациентов.