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    09:20, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    474 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 001 человек (–22 707 КВИ+ и 1294 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 307 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 694 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 474 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 98 пациентов, на аппарате ИВЛ – 66 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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