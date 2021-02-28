473 казахстанца прилетели из-за рубежа без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 473 гражданина РК вернулись в Казахстан из-за рубежа без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ».

«27 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 23 международных авиарейса из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Из 2 908 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 435 человек, без справок прибыло 473 гражданина РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 17 рейсов, 2 058 пассажиров, со справками - 1 793, без справок - 265; в аэропорт Нур-Султана – 4 рейса, 473 пассажира, со справками - 415, без справок - 58; в аэропорт Актобе – 1 рейс, 234 пассажира, со справками - 84, без справок - 150; в аэропорт Шымкента – 1 рейс, 143 пассажира, все со справками», - говорится в сообщении пресс-службы Комитет а санитарно-эпидемиологического контроля , опубликованном Telegram-каналом МВК по нераспространению коронавируса.

Как отмечается, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Согласно данным о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 26 февраля 2021 года , у всех 339 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.