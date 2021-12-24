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47200 займов одобрено по жилищной програме «7-20-25»

24 Декабря 2021 16:20
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47200 займов одобрено по жилищной програме «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По программе «7-20-25» принята 82 661 заявка на предоставление займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

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«В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 23 декабря 2021 года принята 82 661 заявка на получение займа на сумму 1,04 трлн тенге. Из них одобрено 47 200 займов на сумму 594,5 млрд тенге», - сообщает НБК.

«7-20-25» - ипотечная программа, разработанная в рамках реализации задач первой инициативы «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», озвученной в Обращении Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента».

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#Нацбанк Казахстана   #Жилье  
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