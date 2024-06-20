470 тысяч гектаров обработано против саранчи в Актюбинской области

В Актюбинской области при обработке от саранчи в приоритете районы, граничащие с Россией. В Айтекебийском районе нашли яйца саранчи, а в южных районах зафиксирован полет. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

В Актюбинской области из более 700 тыс. га земли, запланированных к обработке от итальянской саранчи, завершены работы на 470 тыс. га

- После обработки в некоторых местах остается небольшое количество саранчи. Жители снимают это на видео и распространяют. Массовые полеты саранчи не зафиксированы. В настоящее время по области обработано 470 тысяч гектаров. Ситуация в каждом районе разная. В южных районах области обитает взрослая саранча, а в Айтекебийском районе пока маленькая. Жалоб на ущерб урожаю, садоводству не поступало, - сказал руководитель Актюбинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Дастан Сагыров.

В настоящее время специалисты территориальной инспекции и областного филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов совместно со специалистами из России проводят мониторинг.

- В обеих странах идут встречи, мониторинг. С обеих сторон проводится работа по выявлению, отравлению саранчи, не доводя ее до полета. Техника имеется. Пока не было такой информации, что саранча попала на поля. Иногда она появляется на дороге, тогда при обнаружении сразу идет травление. Всего в области обследовано 1,6 млн га, из них 472 тыс га определены как подлежащие обработке, - сказал Гарифулла Жолаев.

По Актюбинской области сейчас усилился контроль в Айтекебийском, Каргалинском, Мартукском районах.

- В Айтекебийском районе сейчас появляется саранча, но массовое колличество не зафиксировано. Она появляется в разных местах, мы ее травим. Также происходит в Мартукском, Каргалинском районах. А в других районах саранча окрыляется. Это не значит, что она будет массово летать. Если даже и будет летать, то не более 50-100 метров. Ее своевременно травят, - говорит руководитель Актюбинского областного филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Гарифулла Жолаев.

Ранее сообщалось, что всего в работе по борьбе саранчой задействовано 105 единиц техники. Среди них самолет Ан-2, дельтаплан или сверхлегкий самолет, аэрозольный генератор и наземные опрыскиватели на автомобиле УАЗ. Из-за отсутствия соответствующей внедорожной техники, специалисты не могут пробраться к песчаной местности для обнаружения саранчи.