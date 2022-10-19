470 тенге за доллар заложило Правительство РК на следующий год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана заложило расчетный курс доллара на уровне 470 тенге. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прогнозе бюджета следующего года расчетная цена на нефть составляет 85 долларов за баррель. Курс - 470 тенге за доллар. При этих расчетах у нас доходы республиканского бюджета составят около 16 триллионов тенге», - сообщил Азамат Амрин журналистам после заседания Сената.

Он напомнил, что при формировании бюджета в прошлом году цена на нефть составляла 60 долларов за баррель.

«Весной этого года при уточнении цена уже была 90 долларов за баррель. По практике мы всегда консервативно подходим при прогнозировании. Лучше перевыполнить чем недовыполнить. Учитывая, что среднегодовая цена составила порядка 104 долларов за баррель, по сравнению с прошлым годом на 147 процентов по итогам 9 месяцев мы больше собираем», - заявил вице-министр.

Ранее сообщалось, что размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определен в объеме 2,2 трлн тенге с дальнейшим сокращением в последующие годы.