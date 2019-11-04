+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 7 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

470 единиц оружия изъяли у жителей столицы

4 Ноября 2019 10:15
Поделиться:
470 единиц оружия изъяли у жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стражами порядка с начала текущего года за различные нарушения правил хранения и регистрации гражданского оружия изъято 470 единиц оружия, а владельцы привлечены к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Новости по теме

Арсенал оружия изъяли у жителя Алматы
Участников занимавшейся сбытом боевого оружия преступной группы осудили в столице 19 единиц оружия изъяли из незаконного оборота за 3 дня в ВКО Ружье хранил в диване житель СКО

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия участковый инспектор в ходе обхода своего административного участка при проверке владельца гражданского оружия выявил ряд нарушений по условию хранения оружия.

Так, за «Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему», статья 484 КРКоАП, столичный житель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП, а также изъято охотничье ружьё марки «Винчестер».

Напоминаем, что хранение гражданского оружия и патронов к нему р азрешается гражданам, получившим на законных основаниях разрешение на хранение и ношение гражданского оружия. Оружие и патроны к нему должны храниться по месту проживания владельца в запирающихся на замок сейфах, прочно прикрепленных к полу или стене металлических шкафах. Владелец обязан обеспечить их безопасное хранение и исключить доступ к ним посторонних лиц, особенно детей, которые не должны знать, где хранится ключ от сейфа с оружием.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив