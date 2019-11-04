470 единиц оружия изъяли у жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стражами порядка с начала текущего года за различные нарушения правил хранения и регистрации гражданского оружия изъято 470 единиц оружия, а владельцы привлечены к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия участковый инспектор в ходе обхода своего административного участка при проверке владельца гражданского оружия выявил ряд нарушений по условию хранения оружия.

Так, за «Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему», статья 484 КРКоАП, столичный житель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП, а также изъято охотничье ружьё марки «Винчестер».

Напоминаем, что хранение гражданского оружия и патронов к нему р азрешается гражданам, получившим на законных основаниях разрешение на хранение и ношение гражданского оружия. Оружие и патроны к нему должны храниться по месту проживания владельца в запирающихся на замок сейфах, прочно прикрепленных к полу или стене металлических шкафах. Владелец обязан обеспечить их безопасное хранение и исключить доступ к ним посторонних лиц, особенно детей, которые не должны знать, где хранится ключ от сейфа с оружием.