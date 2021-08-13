470 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 470 человек заразились коронавирусом за сутки в Атырауской области. Резкий рост заболеваемости отмечен в Исатайском районе районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 470 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 302 случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 30 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 40 заболевших, в Индерском районе - 18, в Исатайском районе - 31, Кызылкугинском районе - 12, Курмангазинском районе - 19, в Макатском районе - 10, в Махамбетском районе - 8 человек. Заболевание у 332 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 138 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 283 человек.

В настоящее время лечение получают:

- в домашних условиях 6 564 человек,

- в модульной больнице - 194, - во второй областной больнице – 190 пациентов, - во фтизиопульманологическом центре - 95, - в кардиоцентре - 100, - в ж/д больнице - 107 пациентов,- в районных инфекционных стационарах - 419, - в областной больнице - 137 пациент, - в общежитиях - 126, - в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 409 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.