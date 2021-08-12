47-ю годовщину со дня образования отмечает Военный институт Сил воздушной обороны РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 12 августа 47-ю годовщину со дня образования отмечает Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

На плацу военного института состоялось торжественное построение личного состава вуза.

Поздравляя курсантов, командный и профессорско-преподавательский состав, начальник военного института генерал-майор авиации Даурен Косанов отметил, что Силы воздушной обороны – это наиболее мобильный и технически оснащенный вид Вооруженных Сил, который постоянно нуждается в пополнении высококвалифицированными авиационными специалистами.

«За годы независимости военный институт подготовил более 2 600 специалистов для Сил воздушной обороны, а также других силовых структур. Более 80% руководящего авиационного состава – это выпускники нашего вуза. Ваш труд позволяет решать основные задачи, связанные с обеспечением безопасности воздушных рубежей страны», – добавил он.

Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов Вооруженных Сил, которые сегодня работают в вузе преподавателями, передают свои знания и опыт молодому поколению.

В честь праздника за образцовое выполнение служебных обязанностей, успехи в боевой подготовке, а также вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения поощрены военнослужащие и гражданский персонал института.

Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова был образован в 1974 году как высшее летное училище гражданской авиации. В июне 1996 года учебное заведение было преобразовано в Актюбинское высшее военное авиационное училище имени дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова. Свое нынешнее название вуз получил в июле 2003 года. Первый выпуск офицеров состоялся 22 августа 1998 года.

Сегодня вуз является единственным в Центральной Азии военным учебным заведением, осуществляющим подготовку авиационных специалистов по 11 летным и инженерным специальностям. Институт включен в перечень учебных заведений совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Здесь обучаются курсанты из Кыргызстана и Таджикистана.