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    12:17, 05 Март 2021 | GMT +6

    47 тысяч км газораспределительных сетей оцифруют в РК в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о работе по оцифровке инженерных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальным оператором АО «Казтрансгаз» проводятся работы по оцифровке инженерных сетей, так, на сегодняшний день оцифровано порядка 2 миллионов абонентов страны и 19 тысяч километров магистральной части газопровода; созданы 3D модели объектов магистрального газопровода; в пилотном режиме оцифрована газораспределительная система г. Костаная», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии Минэнерго.

    Также по его словам, в 2021 году планируется произвести оцифровку 47 тысяч километров газораспределительных сетей городов и областей, оцифровку и актуализацию пространственных данных.


    Теги:
    Нефть/газ Цифровой Казахстан Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Энергетика
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