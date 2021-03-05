47 тысяч км газораспределительных сетей оцифруют в РК в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о работе по оцифровке инженерных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальным оператором АО «Казтрансгаз» проводятся работы по оцифровке инженерных сетей, так, на сегодняшний день оцифровано порядка 2 миллионов абонентов страны и 19 тысяч километров магистральной части газопровода; созданы 3D модели объектов магистрального газопровода; в пилотном режиме оцифрована газораспределительная система г. Костаная», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии Минэнерго.

Также по его словам, в 2021 году планируется произвести оцифровку 47 тысяч километров газораспределительных сетей городов и областей, оцифровку и актуализацию пространственных данных.