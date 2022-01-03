47 пациентов с КВИ подключены к аппаратам ИВЛ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 января лечение от КВИ продолжают получать 16 544 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из числа получающих лечение 14 623 пациента с КВИ+ и 1 921 КВИ-.

В стационарах находится 2 152 пациента, на амбулаторном уровне – 14 392 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 194 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 68 пациент, на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.



