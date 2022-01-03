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47 пациентов с КВИ подключены к аппаратам ИВЛ в Казахстане
3 Января 2022 10:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 января лечение от КВИ продолжают получать 16 544 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Из числа получающих лечение 14 623 пациента с КВИ+ и 1 921 КВИ-.
В стационарах находится 2 152 пациента, на амбулаторном уровне – 14 392 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 194 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 68 пациент, на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.
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