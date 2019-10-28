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47 пьяных водителей за 5 дней задержали в Акмолинской области

28 Октября 2019 20:09
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47 пьяных водителей за 5 дней задержали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за 5 дней сотрудники полиции задержали 94 водителей, севших за руль, не имея на это права, и 47 – находящихся в нетрезвом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Акмолинскими стражами порядка подведены итоги республиканского ОПМ «Безопасная дорога». За 5 дней стражами порядка выявлено 2303 административных правонарушений.

«407 нарушений правил использования ремней безопасности, 347 нарушений скоростного режима, 412 нарушений ПДД, допущенных пешеходами, и 94 водителя управляли транспортным средством, не имея на это права. Кроме этого, полицейскими выявлено 47 фактов, когда водители находились за рулем в нетрезвом состоянии», - рассказали в ведомстве.

К примеру, 50-летний житель Кокшетау, управляя своей автомашиной марки «Toyota Sprinter Carib», не справился с рулевым управлением и выехал за пределы проезжей части дороги, где допустил наезд на металлическую опору уличного освещения. По прибытии сотрудников БПП стало понятно, что мужчина выпил после рабочего дня.

«В Есильском районе в ходе ОПМ стражами порядка было выявлено административное правонарушение по части 1 статьи 463 КоАП РК. Мужчина, который управлял автомашиной «ВАЗ 21150», в качестве такси перевозил 1 пассажира за определенную плату, при этом не имея документов на осуществление такой деятельности», - добавили в полиции.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Безопасность, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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