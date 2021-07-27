47 новых автобусов прибыли в Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловск прибыла первая партия обещанных властями новых автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, из запланированных 100 автобусов в город поставили 47 единиц. Сейчас идет процедура их регистрации и определения перевозчиков для заключения договоров на право эксплуатации.

«В ближайшее время автобусы выйдут на маршруты города Петропавловска. Оставшиеся 53 единицы прибудут до конца сентября», - заверили в госоргане.

Напомним, история с обновлением пассажирского транспорта в городе длится не первый год. В январе на улицах Петропавловска появились новые маршрутки, но радость горожан была недолгой. В марте их вернули заводу-изготовителю как не прошедшие тест-драйв. В горакимате заявляли, что якобы обнаружили технические недостатки. В июне аким Петропавловска Булат Жумабеков пообещал, что автопарк все-таки обновят, нужно только подождать. Улучшение качества пассажирских перевозок петропавловцы ждут уже несколько лет.