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47 недобросовестных автоперевозчиков привлечены к адмответственности в 2022 году

6 Февраля 2023, 10:13
47 недобросовестных автоперевозчиков привлечены к адмответственности в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о принимаемых мерах по противодействию перепродаже разрешительных бланков в сфере автоперевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действия, связанные с перепродажей иностранных разрешений, не образуют состав уголовно наказуемого правонарушения. В связи с чем, оснований для проведения агентством досудебного расследования и оперативно-розыскных мероприятий по фиксации фактов перепродажи иностранных разрешений не имеется», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, согласно поступившим в 2022 году в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан фактам передачи бланков разрешений третьим лицам, в том числе в рамках проводимой МИИР работы, 47 недобросовестных перевозчиков привлечены к административной ответственности, которым установлен запрет на получение иностранных разрешений на шесть месяцев.

«Кроме того, в прошедшем году по результатам анализа аннулированы допуски по 69 компаниям, в связи с нулевым возвратом иностранных разрешений и непрохождением автотранспортных средств обязательного технического осмотра», - добавил зампремьера.


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