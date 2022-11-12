47 млрд тенге по итогам проверок крупного бизнеса в Карагандинской области возвратят в госбюджет

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Активную борьбу с теневой экономикой ведут сотрудники департамента государственных доходов по Карагандинской области. За 9 месяцев этого года в бюджет только по проверкам крупного бизнеса возвращено 47 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДГД подвели итоги деятельности за 9 месяцев 2022 года. В работе коллегии принял участие глава региона Женис Касымбек.

Значительный объем недоимки госбюджета зафиксирован во время проверок крупных налогоплательщиков. Предпринимателям доначислено 47 миллиардов тенге. Из этой суммы фактическое поступление составило порядка 10 миллиардов тенге.

В отчетном периоде сотрудникам департамента удалось изъять из оборота более 32 тысяч литров алкогольной продукции и около 7 тысяч пачек табачных изделий. За отсутствие лицензии составлено 14 административных протоколов, на продавцов табачной продукции наложено штрафов на 460 тысяч тенге.

«Исполнение бюджета за 9 месяцев составило свыше 100 %. Несмотря на то что группа компаний «Казахмыс» перерегистрирована новую область Ұлытау, все показатели выполнены. Также мы проводим обширную работу по разъяснению общественности проблемных вопросов налогообложения. Нами подготовлен топ актуальных вопросов, которые наиболее часто задаются, выпущена брошюра. Она есть во всех органах госдоходов, в неё включены более 50 вопросов. Кроме того, для учеников 9–11 классов школ проводим вводный курс лекций по теме «Что такое налоги?», разъясняем, для чего они нужны», – отметил руководитель департамента госдоходов Ануар Мадиев.

В завершение работы коллегии Женис Касымбек поздравил сотрудников ДГД с предстоящим Днем национальной валюты и профессиональным праздником финансистов.