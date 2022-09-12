47 медработников привлечены к ответственности в рамках ОПМ по борьбе с контрабандой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На территории страны органами внутренних дел проведено широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек». Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Его цель – выявление и пресечение контрабандного ввоза и вывоза, утечки подконтрольных веществ в незаконный оборот. В ходе рейдов полицейские проверили предприятия и организации, которыми используются в сфере легального оборота наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, то есть вещества, участвующее в реакции, приводящей к созданию наркотика, психотропного вещества или взрывчатки», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Она пояснила, что все операции с такими веществами лицензируются государством.

«За 5 дней полицией выявлено 17 преступлений и 228 административных правонарушений в этой сфере. К административной ответственности привлечены 228 человек, в том числе 47 медицинских работников. Изъято около около 45 тысяч таблеток и ампул медицинских препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, которые хранились с нарушениями», - отметила представитель МВД.



