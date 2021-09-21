47 краж скота зарегистрировали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция чаще ищет не похищенный скот, а потерянный, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В населённых пунктах региона продолжается беспорядочный вольный выпас скота, отсутствие должного контроля со стороны их владельцев приводит к скотокрадству и серьёзным угрозам на дорогах для автотранспорта. С начала года на штрафстоянки помещено 9047 голов», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

А за нарушение выпаса скота полиция с начала года наказала 641 правонарушителя.

«Согласно действующему законодательству скот должен находиться в организованном табуне, но некоторые владельцы скота каждое утро открывают загоны и выпускают скотину прямо на улицу, не задумываясь о том, где окажется их кормилица через несколько часов. В большинстве случаев, если скот не вернулся домой вовремя, владельцы самостоятельно пытаются разыскать «потеряшку»; если же поиски не принесли результатов, обеспокоенно звонят в полицию и просят помощи», - дополнили в ведомстве.

В этом году стражи порядка зарегистрировали 47 краж скота. Основные причины таких случаев - неорганизованный выпас, недобросовестное отношение людей к своему имуществу, считают в департаменте. Чаще всего полиции приходится искать не краденых, а именно потерянных животных.