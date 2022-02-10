47 классов переведены из-за КВИ на дистанционное обучение в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Если в январе за день максимально регистрировалось более 130 новых случаев заболевания КВИ среди школьников Акмолинской области, то сейчас отмечается спад заболеваемости: в день регистрируется до 40-50 случаев. Об этом на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в январе наблюдалось резкое увеличение случаев заболевания среди школьников. С начала третьей четверти 2021-2022 учебного года было зарегистрировано 1963 случая COVID-19 среди учащихся, 918 из них занимались офлайн, 1045 – онлайн.

«Если в январе максимально за день регистрировалось более 130 новых случаев среди школьников, то сейчас отмечается спад заболеваемости: в день до 40-50 случаев», - отметила А. Мусина.

За минувшие сутки зарегистрировано 37 случаев заболевания КВИ среди школьников.

Как было отмечено, при регистрации заболеваемости КВИ в организованных коллективах департаментом санитарно-эпидемиологического контроля региона проводятся внеплановые проверки для своевременного проведения комплекса противоэпидемиологических мероприятий. За 2021 год проведено 395 внеплановых проверок по экстренным извещениям случаев КВИ. По выявленным нарушениям ограничительных карантинных мер наложено 124 штрафа на сумму 8,8 млн тенге. За январь 2022 года проведено 108 внеплановых проверок по экстренным извещениям случаев КВИ. По выявленным нарушениям ограничительных карантинных мер наложено 12 штрафов на сумму 544,8 тысяч тенге.

«При регистрации одного случая заболевания COVID-19 в классе – класс подлежит изоляции на домашний карантин в течение 10 дней. При регистрации в организации среднего образования в один инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 в более 30% классах одной смены – вся смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 10 дней», - отметила А. Мусина.

На сегодня в 31 школах области 47 классов переведены на дистанционный формат обучения.

Всего с начала 2022 года зарегистрировано 239 случаев COVID-19 среди детей дошкольного возраста, за сутки официально лишь один дошкольник заболел КВИ.

Ранее сообщалось, что с начала прививочной кампании в Акмолинской области первым компонентом вакцин от КВИ привито 346229 человек, что составляет 72,3% от подлежащего населения и 47,2% от общего числа акмолинцев.