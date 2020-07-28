47 фактов спекуляции лекарствами пресекла прокуратура ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Мобильной группой прокуратуры Западно-Казахстанской области пресечены 47 фактов спекуляции лекарственными средствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратурой Западно-Казахстанской области совместно с правоохранительными и государственными органами проводится работа по выявлению фактов спекуляции лекарствами путем мониторинга цен в аптеках, социальных сетей на предмет наличия фактов нарушений, а также по привлечению виновных к ответственности. В соответствии с поручением Главы государства, под координацией прокуратуры области выявлены 47 факта спекуляции лекарственными средствами, из которых:

22 факта по нарушению правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, в том числе реализация не разрешенных к применению лекарственных средств в РК, а также превышение предельных цен;

9 фактов по занятию незаконной фармацевтической деятельностью;

3 факта по занятию предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации и разрешения.

К примеру, мобильной группой установлен факт реализации препарата «Инфлюцит» по 3 000 тенге за упаковку, тогда как приказом Министерства здравоохранения от 15.07.2019 г. на указанный препарат установлена предельная стоимость в размере 2 571 тенге. По закону аптеки не имеют права продавать товар по цене выше предельной стоимости. Таким образом, недобросовестный предприниматель реализовывал лекарства на территории Уральска по завышенной цене.

В другом случае, формацевтическая фирма реализовывала лекарственные средства под торговым названием «Ингаверин» в количестве 20 капсул на сумму 17 270 тенге, неразрешенных к применению в Республике Казахстан.

На сегодня 34 человека уже привлечены к административной ответственности. Дела в отношении остальных находятся в производстве суда и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО.

Кроме того, изъятые из незаконного оборота лекарства, а также средства индивидуальной защиты, на общую сумму свыше 561 млн тенге, переданы в органы здравоохранения. В настоящее время мобильная группа продолжает работу.

О фактах завышения цен на лекарственные средства просят сообщать по телефонному номеру: 8 (7112) 51-06-96.