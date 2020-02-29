47 детей с ожогами ротовой полости поступили в карагандинские больницы в прошлом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За 2019 года в КГП «Областная детская клиническая больница» поступило 47 детей в возрасте от одного года до шести лет с химическим ожогом ротовой полости, пищевода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Поступившие дети с подобными диагнозами в большинстве, точнее в 17 случаях, выпивали разного рода чистящие средства для окон, средство для чистки казанов, плит, жидкость для мытья стекол, жидкость для бассейна, «Комет», лак для мебели. 14 детей получили химические ожоги разной степени раствором калия перманганата (марганцовка), 10 детей - уксусной эссенцией, два ребенка - перекисью водорода и один ребенок - ацетоном. При служебном расследовании и сборе анамнеза дети были оставлены без присмотра на короткий промежуток времени.

В чем причины химических ожогов у детей? Привлекательная яркая упаковка чистящих средств, их доступность в окружении, отсутствие безопасной среды для малыша.

Химический ожог у ребенка возникает при прямом контакте с химически агрессивными веществами, к ним относятся кислоты, щелочи, профессиональная бытовая химия. В быту подобные случаи, к сожалению, не редки. Детки активно осваивают окружающее пространство и пробуют все, до чего могут дотянуться.

«Если ребенок получил ожог кожного покрова, важно удалить излишки вещества сухой тканью, а затем промывать пораженное место теплой водой в течение 20 минут», - поясняют в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Если малыш запачкал свою одежду в химическом порошке, нельзя снимать вещи через голову, так можно повредить лицо и глаза. Нужно разрезать и удалять такую одежду.

Самый сложный случай - это когда ребенок глотнул химическое вещество. Важно понять, что он выпил и при возможности сохранить жидкость в оригинальной упаковке.

«У 43% детей ожог был тяжелой степени. Ребёнок длительно находится в отделении реанимации. И, к сожалению, у большей части из них возникали тяжелые осложнения в виде сепсиса, медиастенита, сужения пищевода, что приводит к инвалидизации», - сообщают в ведомстве.

В дальнейшем дети в течение нескольких лет кормятся через трубку в желудке, в плановом порядке поступают в хирургическое отделение на процедуру бужирования пищевода - механическое расширение устья пищевода для возможности прохождения еды.