47 человек задержано в результате групповой драки в Кордайском районе Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате групповой драки в Кордайском районе Жамбылской области задержано 47 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отделение полиции, у них изъято два охотничьих ружья. Досудебные расследования ведутся по статье 272 УК РК – организация и участие в массовых беспорядках, а также по статье 99 УК РК – убийство», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Глава МВД подчеркнул, что все виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК.
Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
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