47 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21 апреля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 387 человек (–1 221+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находится 166 пациентов, на амбулаторном лечении - 1 221 пациент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 47 человек, еще 6 человек обратились в медучреждения с симптомами коронавирусной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента.