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47 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2023, 08:43
47 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21 апреля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 387 человек (–1 221+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находится 166 пациентов, на амбулаторном лечении - 1 221 пациент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 47 человек, еще 6 человек обратились в медучреждения с симптомами коронавирусной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента.


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