47 человек в Алеппо обратились в больницу после обрушения домов из-за землетрясения

БЕЙРУТ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Несколько домов обрушились в Алеппо на севере Сирии из-за сильных толчков, вызванных землетрясением на территории Турции. Об этом сообщил телеканалу Al Ekhbariya главврач больницы Ар-Рази, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Медицинская помощь потребовалась 47 жителям, получившим ушибы и ссадины от падения камней, есть пациенты с переломами, - рассказал он. - Госпитализация не потребовалась никому, в больницу в основном обратились люди, находящиеся в шоковом состоянии».

По словам врача, в ряде мест возникла давка, когда люди выбегали в испуге на улицы.

Начальник пожарной службы Латакии сообщил телеканалу Al Mayadeen, что в этом городе на средиземноморском побережье не было сигналов об обрушении домов. Аналогичные сведения поступили из Хомса и Тартуса. Глава горсовета Хамы Мухтар Хаурани в заявлении агентству SANA опроверг слухи о разрушениях, которые появились в социальных сетях.

«Подземные толчки ощущались, но материального урона не нанесли, все здания и постройки в Хаме целы», - сказал он.

Ранее генеральный директор Национального сейсмического центра Раед Ахмед сообщил о землетрясении магнитудой 6,4 в районе Искендеруна, расположенного в 52 км к западу от Идлиба. По его данным, очаг залегал на глубине 21 км. Сейсмолог подтвердил агентству SANA, что толчки являются одним из афтершоков землетрясения, произошедшего 6 февраля.

«Колебания земной поверхности будут продолжаться длительное время по причине большой энергии основного землетрясения и вызванных им сейсмических волн», - указал он.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано 20 февраля в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. На юго-востоке Турции разрушились дома. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, на Кипре, Израиле, Иордании, Ираке, Палестине. В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда.

Власти Турции сначала объявили о возможном риске повышения уровня воды в море, но позже опровергли вероятность возникновения цунами.

По последним данным, в результате последних подземных толчков в Турции погибли 3 человека и 213 пострадали.

Всего число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу человек.

Фото: 1news.az, First News Media