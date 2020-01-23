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47 человек спасли сотрудники ДЧС с заснеженных трасс в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на всех участках автодорог. Своевременное закрытие автодорог, а также переброска сил и спасательной техники департамента по ЧС позволили предупредить возможные чрезвычайные ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За прошедшие сутки спасение людей и вызволение техники проводились в Караганде, Темиртау, Абайском, Бухар-Жырауском, Осакаровском, Нуринском, Актогайском и Улытауском районах. Силами департамента по ЧС Карагандинской области были проведены 18 спасательных операций, в ходе которых спасено 47 человек, из них двое детей, эвакуировано два человека, а также из снежных заносов вызволены две легковые автомашины.
В Караганде из застрявшей в снежном заносе автомобиля было эвакуировано два человека, доставлены до проезжей части.
В городе Темиртау на станции Карьерная из застрявшего в снежном заносе автобуса с рабочими спасено 30 человек.
В Актогайском районе из села Касабай в связи с затрудненностью проезда автотранспорта силами ДЧС беременная женщина, 1983 г.р., доставлена в медицинское учреждение села Актогай.
В Осакаровском районе на 5 км автодороги «Осакаровка-Нура» из застрявшей в снежном заносе легковой автомашины спасен один человек. На 16 км этой же дороги из остановившейся в снежном заносе машины спасено пять человек, из них двое детей. На 1388 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» из технически неисправной фуры спасено два человека. Все спасенные были доставлены в поселок Осакаровка.
В Улытауском районе на 25 км автодороги «Осакаровка-Нура» из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги автомобиль, в котором находился один человек.
В Нуринском районе на 40 км автодороги «Нура-Осакаровка» из снежного заноса отбуксирован автомобиль, в котором находились два человека.
В Бухар-Жырауском районе на 1080 км автодороги «Алмата-Екатеринбург» из технически неисправной фуры спасено два человека, которые были доставлены в Темиртау.
В Абайском районе на 10 км северо-восточнее от села Сарепта был найден и доставлен в город Шахтинск мужчина, 1964 г.р., который вышел утром на поиски скота и потерялся в сложных погодных условиях.
На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение.
В департаменте по ЧС напомнили, что в условиях низких температур, заснеженности дорог, гололеда, ограничения видимости лучше воздержаться от поездок.
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