47 человек эвакуировали при пожаре в магазине в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре горел магазин. Пожарные, приступая к тушению, эвакуировали 47 человек, в том числе одного ребёнка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 07:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Павлодар, улица Сатпаева, 21/2, магазин «Альтаир». В одноэтажном магазине, пристроенном к девятиэтажному многоквартирному жилому дому, произошёл пожар на площади три квадратных метра», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В 07:50 пожар ликвидировали. Сотрудники ДЧС по лестнице эвакуировали 47 человек, в том числе одного ребёнка. Жертв и пострадавших нет, добавили в ДЧС.

«Причина и ущерб пожара устанавливаются. На месте работали 15 человек личного состава и пять единиц техники», - рассказали в ведомстве.





Видео ДЧС Павлодарской области.