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    10:57, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    47 человек эвакуировали при пожаре в магазине в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре горел магазин. Пожарные, приступая к тушению, эвакуировали 47 человек, в том числе одного ребёнка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 07:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Павлодар, улица Сатпаева, 21/2, магазин «Альтаир». В одноэтажном магазине, пристроенном к девятиэтажному многоквартирному жилому дому, произошёл пожар на площади три квадратных метра», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    В 07:50 пожар ликвидировали. Сотрудники ДЧС по лестнице эвакуировали 47 человек, в том числе одного ребёнка. Жертв и пострадавших нет, добавили в ДЧС.

    «Причина и ущерб пожара устанавливаются. На месте работали 15 человек личного состава и пять единиц техники», - рассказали в ведомстве.



    Видео ДЧС Павлодарской области.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Главная Видео Происшествия Павлодарская область
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