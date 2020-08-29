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47 человек эвакуировали из-за пожара в Павлодаре

29 Августа 2020 19:11
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47 человек эвакуировали из-за пожара в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 40 человек эвакуировали спасатели из-за пожара в павлодарской многоэтажке, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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«Сообщение о пожаре по адресу: ул. Ак. Бектурова д.111 поступило на пульт «101» в 01:24. В 5-ти этажном многоквартирном жилом доме произошел пожар в квартире на 1-м этаже (загорание домашних вещей и мебели, деревянной оконной рамы) на площади 25 кв.м. В 02-06 пожар ликвидирован. Выезжали 17 сотрудников ДЧС и 5 единиц техники. Силами ДЧС с подъезда эвакуировано 47 человек, из них 7 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении областного департамента по чрезвычайным ситуациям.




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#Павлодарская область   #Происшествия  
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