47 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии, 50 – на ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 976 человек, среди которых 38 детей. В стационарах находится 4 548 пациентов, на амбулаторном уровне – 4 428, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

267 человек находятся в тяжелом состоянии, 47 – в состоянии крайней степени тяжести, 50 – на аппаратах ИВЛ.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР -тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.

Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.