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    10:31, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    47,3% больных КВИ неоднократно посещали места массового скопления в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с нестабильной ситуацией по коронавирусной инфекцией запрещается проведение массовых мероприятий. Об этом заявила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Сархат Бейсеновой, в городе активных очагов инфекции - 1576, из них: домашних – 1229, среди организованных – 347. Под медицинским наблюдением находятся 3216 контактных лиц.

    «В эпиданамнезе 47,3% больных отмечали неоднократное посещение мест массового скопления людей (объекты общественного питания, рынки, торговые дома и развлекательные центры), 0,8 % больных отмечали участие в проведении массовых мероприятий (свадьбы, вечеринки, поминки, акции, розыгрыши), 29,2 % больных заболели по домашнему контакту при несоблюдении мер предосторожности в домашнем очаге», - сказала в ходе брифинга акимата Сархат Бейсенова.

    «В связи с нестабильной ситуацией по коронавирусной инфекцией, запрещается проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, акций, шоурумов, розыгрышей, за исключением онлайн формата», - отметила главный санврач города.

    Ранее главный государственный санитарный врач Нур-Султана рассказала об эпидемиологической ситуации в городе.




    Теги:
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