47,3% больных КВИ неоднократно посещали места массового скопления в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с нестабильной ситуацией по коронавирусной инфекцией запрещается проведение массовых мероприятий. Об этом заявила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Сархат Бейсеновой, в городе активных очагов инфекции - 1576, из них: домашних – 1229, среди организованных – 347. Под медицинским наблюдением находятся 3216 контактных лиц.

«В эпиданамнезе 47,3% больных отмечали неоднократное посещение мест массового скопления людей (объекты общественного питания, рынки, торговые дома и развлекательные центры), 0,8 % больных отмечали участие в проведении массовых мероприятий (свадьбы, вечеринки, поминки, акции, розыгрыши), 29,2 % больных заболели по домашнему контакту при несоблюдении мер предосторожности в домашнем очаге», - сказала в ходе брифинга акимата Сархат Бейсенова.

«В связи с нестабильной ситуацией по коронавирусной инфекцией, запрещается проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, акций, шоурумов, розыгрышей, за исключением онлайн формата», - отметила главный санврач города.

Ранее главный государственный санитарный врач Нур-Султана рассказала об эпидемиологической ситуации в городе.







