468 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Алматы - 94,
в Алматинской области - 16,
в Жетысуской области - 16,
в ВКО - 12,
в Абайской области - 7,
в ЗКО - 57,
в Карагандинской области - 97,
в Улытауской области - 10,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области - 17,
в Павлодарской области - 33,
в СКО - 69,
в Туркестанской области - 32.
Всего в стране выздоровели 1 359 257 человек от COVID-19.