4672 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 4672 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 225

город Алматы - 921

город Шымкент - 53

Акмолинская область - 231

Актюбинская область - 580

Алматинская область - 516

Атырауская область - 416

Восточно-Казахстанская область - 102

Жамбылская область - 185

Западно-Казахстанская область - 132

Карагандинская область - 342

Костанайская область - 181

Кызылординская область - 93

Мангистауская область - 208

Павлодарская область - 339

Северо-Казахстанская область - 34

Туркестанская область - 114

Итого выздоровевших в Казахстане - 784541.