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    08:15, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    4672 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 4672 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 225

    город Алматы - 921

    город Шымкент - 53

    Акмолинская область - 231

    Актюбинская область - 580

    Алматинская область - 516

    Атырауская область - 416

    Восточно-Казахстанская область - 102

    Жамбылская область - 185

    Западно-Казахстанская область - 132

    Карагандинская область - 342

    Костанайская область - 181

    Кызылординская область - 93

    Мангистауская область - 208

    Павлодарская область - 339

    Северо-Казахстанская область - 34

    Туркестанская область - 114

    Итого выздоровевших в Казахстане - 784541.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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