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467 человек заболели коронавирусом в Алматинской области

21 Января 2022 10:10
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467 человек заболели коронавирусом в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 467 случаев коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, темп прироста коронавируса по области при сравнению с последними двумя неделями увеличился с 0,1% до 0,6%.

«На 21 января в области зарегистрировано 61 220 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 46 175. За последние сутки зарегистрировано 467 случаев КВИ, из них 395 симптомных и 72 бессимптомных случаев. Дети до 14 лет - 67, случаев среди школьников - 39 и 7 случаев среди учителей», - сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день в области количество получивших первую дозу вакцины достигло 916 417 человек, что составляет 76%, второй компонент получили – 854 169 граждан, или 71 % от подлежащего иммунизации взрослого населения.

Кроме того, в Алматинской области ведется активная работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин.

«На сегодняшний день количество вакцинированного населения составляет 62 252 человек, в том числе 47 830 подростков, 3508 беременных, 9308 женщин в период лактации и 937 лиц старше 60 лет.

Второй компонент вакцины получили 27 438 граждан. Из них подростки от 12 до 17 лет - 21 810, 1501 беременных и 4127 кормящих женщин», - добавили в ДСЭК области.

Курс ревакцинации прошли 102 284 человек.




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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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