4642 тонны гуманитарной помощи направили в регионы

Более 35 тысяч волонтеров участвуют в противопаводковых мероприятиях в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанских областях и области Абай. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

По данным на 16 апреля, для пострадавших от наводнений с помощью волонтеров собрано 4642 тонны гуманитарной помощи, 3980 тонн уже доставлено в пострадавшие регионы.

В Актюбинской области задействованы более 8600 волонтеров. Силами волонтеров организовано горячее питание для 10 тысяч человек. Представители Национальной волонтерской сети, группы «Асар уме», волонтерского движения «Ансар», «Даулеттен фонд» совместно с местными исполнительными органами доставили продукты питания и одежду для жителей Уилского, Кобдинского района. По эвакуационным пунктам распределены 174 тонны продовольствия, 65 тонн непродовольственных товаров и 200 килограммов медикаментов.

В зонах подтопления Западно-Казахстанской области работают более семи тысяч волонтеров. При поддержке Фонда «Birgemiz» было приобретено 300 лодок, 100 мотопомп и 500 матрасов, 100 палаток, продукты питания.

В Костанайской области около трех тысяч волонтеров принимают активное участие в противопаводковых мероприятиях, занимаются эвакуацией населения, распределением гуманитарной помощи.

В Атырауской области штаб волонтеров работает в экстренном режиме. По инициативе волонтеров, жителей сельских округов возводятся специальные дамбы. Песком для укрепления плотин заполнено более 30 тысяч мешков. В Атырау установлено 107 пунктов по берегоукреплению, работы по возведению плотины продолжаются круглосуточно. Работает около 500 единиц спецтехники и около 9 тысяч волонтеров. За прошедшие сутки укреплены 30 километров берегоукрепительных плотин.

В Астане сбором гуманитарной помощи на социальных складах занимаются 30 волонтерских организаций. Собрано 817 тонн гуманитарной помощи. В Алматы 20 крупными волонтерскими организациями собрано 360 тонн, которые были направлены в Уральск, Актюбинскую, Атыраускую, Костанайскую области, Петропавловск.