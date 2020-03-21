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463 казахстанца вернулись на родину из ОАЭ – МИД РК

21 Марта 2020 14:58
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463 казахстанца вернулись на родину из ОАЭ – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-21 марта дипломаты Генерального консульства Республики Казахстан в Дубае и Северных Эмиратах (ОАЭ) в рамках проводимой работы по возвращению наших граждан на родину осуществили посадку наших туристов на рейсы по направлению Дубай - Алматы (2 рейса) и Дубай - Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Министерства иностранных дел РК в Facebook.

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«Отмечаем, что усилиями дипломатов на данные рейсы были включены дополнительные пассажиры, находящиеся на территории страны. По итогам проведённой работы на родину вернулось 463 наших гражданина», - сообщили в МИД РК.

Генеральное консульство находится на постоянной связи с оставшимися соотечественниками и оказывает им необходимую помощь.


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Ключевые слова: МИД РК, Соотечественники, Арабские эмираты, Общество, Коронавирус,
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