462 кандидата в депутаты Мажилиса и маслихатов зарегистрировали в  Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауская областная территориальная избирательная комиссия сообщила об итогах регистрации кандидатов на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. Всего в регионе зарегистрировано 462 кандидата в депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего по Атырауской области выдвинуто 496 кандидатов, из них зарегистрировано 462 кандидата (93,14%). В 9 маслихатах - областном, городском и 7 районных избираются 140 депутатов, в том числе 30 - в областной маслихат, 25 - в городской, 85 - в районные. Из 30 депутатов в областной маслихат 15 депутатов (50%) избираются по партийным спискам.

По выборам депутатов областного маслихата зарегистрировано 6 партийных списков.

До регистрации по представлению двух партий исключены из партийных списков по одному кандидату.

Необходимое представительство женщин и молодежи в зарегистрированных списках соблюдено каждой политической партией, эти категории представлены на 41%.

По всем 125 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов маслихатов всех уровней выдвинуто 408 кандидатов. Из них зарегистрировано 383 кандидата (93,87%).

По 15 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов областного маслихата выдвинуто 50 кандидатов. Из них зарегистрировано 46 кандидатов (92%).

По выборам депутатов Атырауского городского маслихата выдвинуто 84 кандидата, из них зарегистрировано 73 кандидата (87%), по районным маслихатам выдвинуто 274, из них зарегистрировано 264 кандидата (96,35%).

201 кандидат (52,5%) - в порядке самовыдвижения, 180 кандидатов (47%) - политическими партиями, 2 кандидата (0,5%) - общественными объединениями.

В среднем зарегистрировано на один мандат 3 человека.

Из выдвинутых 408 кандидатов 13 сняты до регистрации на основании личных заявлений, 12 кандидатам отказано в регистрации в связи с непредставлением всех документов.

Из зарегистрированных кандидатов 300 (78,3%) - мужчины, 83 (21,7%) - женщины.

Как ранее сообщалось, в Атырау из 20 кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатному округу зарегистрированы 13 человек.