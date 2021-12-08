460 вредоносных лекарств изъяли полицейские из аптек в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» подвели полицейские в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области за пять дней проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» выявили 42 наркоправонарушения.
«Из восьми уголовных преступлений семь касаются стать 296 части 4 УК РК (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере) и один факт - контрабанда наркотических средств (статья 286 часть 1 УК РК). Также выявлено восемь уголовных проступков по статье 296 частям 2-3 УК РК (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере)», - пояснили в ведомстве.
Составлено 26 протоколов об административных правонарушениях.
17 адмпротоколов составлено по статье 426 части 1 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники). Девять материалов - по статье 427 части 1 КоАП РК (Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров).
Полицейские проверили 29 аптек, 6 медицинских учреждений и 4 промышленных предприятия.
«Из незаконного оборота изъято более 21 килограмма наркотиков, 460 лекарственных препаратов, наносящих вред организму человека (трамадол, сомнол и другие) и 42 тонны различных прекурсоров (30 тонн серной кислоты и 12 тонн соляной)», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
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