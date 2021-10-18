460 тысяч нарушений совершили владельцы иностранных авто - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов рассказал о нарушениях правил дорожного движения, которые совершают владельцы иностранных авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для оперативного установления лиц, управляющих иностранными транспортными средствами и нарушающих ПДД, проведена интеграция со страховыми базами данных. Мы проводим работу по выявлению нарушений со стороны водителей указанной категории транспорта. Всего с начала года у нас выявлено 460 таких нарушений в автоматическом режиме в отношении транспортных средств иностранного государства», - сообщил Серик Тусупов.

«Есть вопросы по транспортной дисциплине данной категории участников движения. Например, в ВКО выявлен автомобиль марки «Lexus», на который было оформлено 25 предписаний на сумму 182 тысячи тенге. Все предписания были погашены. В Костанайской области на одну автомашину марки «ВАЗ» было оформлено 51 предписание о необходимости уплаты штрафов на сумму 478 тысяч тенге. В этом же регионе установлена машина марки «Toyota Estima» из Кыргызской Республики, допустившей 91 нарушение ПДД на сумму более 1,1 млн тенге. В Павлодарской области на автомобиль марки «Hyundai» с российским учетом зафиксировано 69 нарушений ПДД на сумму 751 тысяча тенге», - сказал Серик Тусупов.

Спикер также отметил, что с августа этого года органами внутренних дел совместно с органами внутренних доходов в семи приграничных регионах проводится проверка ввозимого на территорию РК с РФ транспорта. Всего проверено более 8 тысяч автомашин.

«Выявлены факты ввоза авто, имеющие судебные обременения. Например, в августе этого года выявлен факт ввоза российского авто, имеющего 100 действующих ограничений на регистрационные действия. Таким образом, данный автомобиль не может быть поставлен на учет в Казахстане, не может быть снят с учета в Росси, пока не снимут все обременения. Такие риски могут быть как на старые, так и на новые ввозимые авто. В сентябре этого года установлен факт ввоза авто марки «Toyota Camry» 2020 года выпуска, на него уже было наложено 20 судебных обременений. В дальнейшем не исключено, что данный автомобиль может быть обращен в доход иных лиц по исковому требованию. Всего было выявлено 250 таких проблемных авто.

По его словам, зачастую в Казахстан завозятся снятые с учета автомобили, которые могут эксплуатироваться в дальнейшем только после их регистрации в нашей стране в установленном порядке.

«Поэтому МВД еще раз напоминает о рисках, связанных с приобретением в эксплуатацию автомобилей с иностранной регистрацией», - обратился заместитель председателя Комитета.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зарегистрировали более 12 тысяч нарушений миграционного законодательства.