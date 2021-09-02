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460 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
2 Сентября 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 460 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 21 летальный исход и 167 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70250, летальных случаев - 4485, выздоровевших - 58626.
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