460 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 460 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 21 летальный исход и 167 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70250, летальных случаев - 4485, выздоровевших - 58626.