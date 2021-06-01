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    22:19, 31 Май 2021 | GMT +6

    460 человек лечатся в инфекционных стационарах  Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 460 человек получают лечение в инфекционных стационарах от Covid-19 и пневмонии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 49 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтвержден 31 случай заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области.

    Так, в Жылыойском районе выявлено 4 зараженных Covid-19, в Индерском районе 3, Исатайском районе - 1, в Курмангазинском районе 2 заболевших, в Махамбетском районе - 1. Заболевание у 14 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 35 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 19 человек. В домашних условиях получают лечение 594 человек, в модульной больнице - 140, во второй областной больнице – 106 пациентов, во фтизиопульманологическом центре – 29, в районных инфекционных стационарах - 114. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 71.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.


    Как ранее сообщалось, 1000 доз вакцины QazVac доставили в Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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