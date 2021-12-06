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46 тысяч заявок за три дня подали казахстанцы на снятие пенсионных накоплений

6 Декабря 2021 22:39
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46 тысяч заявок за три дня подали казахстанцы на снятие пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние три дня казахстанцы подали 46 тысяч заявок на вывод денег из ЕНПФ. В общей сложности речь идет о более 240 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Только 3 декабря после новости о повышении порогов достаточности заявки отправили 16 тыс человек. Это в восемь раз больше привычного трафика. Несмотря на повышенный интерес граждан, в уполномоченных органах заявляют, что платформа ЕНПФ-отбасы работает без перебоев. До конца декабря с ее помощью можно перевести свои накопления по правилам этого года. На использование средств предоставляется 45 рабочих дней. За это время можно успеть подтвердить цель направления пенсионных излишков или изменить ее.

Напомним, повышение порога минимальной достаточности для снятия пенсионных объяснили в ЕНПФ.




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#ЕНПФ   #Общество  
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