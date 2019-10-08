46 тысяч мальков карпа выпустили в реку Илек в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 46 тысяч сеголеток карпа выпустили сотрудники Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» в целях улучшения экологической ситуации реки Илек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В этом году тема зарыбления рек стала особенно актуальной. В связи с расширением русел рек Каргалы, Сазда, Илек, Бутак, Песчанка и других произошел резкий спад воды. Реки высохли и вместе с водой пропала и рыба. Экологи Актюбинского завода ферросплавов, как и вся общественность, всерьез обеспокоены ситуацией. В этом году экологи особо тщательно выбирали место для выпуска сеголеток карпа и остановились на тихом месте неподалеку от города.

В 2015 году, изучив экосистему реки Илек, заводские экологи пришли к выводу, что необходима помощь в ее восстановлении, и разработали мероприятие по ее зарыблению. С того времени каждую раннюю осень совместно с сотрудниками крестьянского хозяйства и отдела главного энергетика завода экологи выпускают в реку тысячи рыб – в основном это карпы. Им меньше года, но ответственность на них лежит большая – улучшить экологическую ситуацию реки.





«Каждый может вносить свой посильный вклад в сохранение живой природы. «Казхром» вот уже несколько лет реализует важный проект – зарыбление реки Илек, – говорит главный эколог АО «ТНК «Казхром» Светлана Мащенко. – Это небольшой, но важный шаг для нашего города. С 2015 года на этот проект выделяется ежегодно около 4 млн тенге».

Всего с 2015 года в реку Илек было выпущено более 185 тысяч карпов.