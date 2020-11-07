46 объектов закрыто за ночь в Алматы за нарушение карантина
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева в Алматы в рамках усиления санитарно-эпидемиологических мер в ночь с 6 на 7 ноября совместно с семью группами городского Департамента полиции работали 32 мобильные мониторинговые группы. Главная цель – выявление и пресечение фактов нарушения карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, среди них в городе Алматы зарегистрировано 32 случая.
Согласно открытым данным, в ряде стран продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация, что может быть вызвано мутацией вируса. К примеру, в Дании объявили об особых ограничениях для более чем 280 тысяч человек на севере страны после того, как у людей была обнаружена мутированная версия коронавируса, связанная с норковыми фермами. С сегодняшнего дня в Южной Корее вступило в силу предписание, обязывающее владельцев объектов общественного назначения, включая рестораны и кафе площадью более 150 кв. м, вести обязательный электронный учёт посетителей. В Москве с 5 ноября в зданиях правительства Москвы в порядке эксперимента ввели систему электронной регистрации для сотрудников и посетителей. В Санкт-Петербурге снова вводят ограничения из-за коронавируса. Пока на три недели – с 9 по 29 ноября.
В рамках усиленной работы в Алматы в ночь с 6 на 7 ноября было обследовано 52 объекта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. На момент обследования было закрыто 46 объектов. Приостановлено время нахождения посетителей и выведены гости из 16 заведений.
Среди них на территории Медеуского района:
1. Ресто-бар «Небо» (пр. Достык, 192/2);
2. Ресторан «ЧайLa kitchen» (пр. Абая, 17);
3. Клуб-бар «О2» (ул. Кажымукана, 43);
4. Бар Late night show (пр. Назарбаева, 124);
5. Бар «Шишка Edition» (ул. Кажымукана, 49);
6. Салон боди массажа (ул. Оспанова, 54).
в Алмалинском районе:
1. Кафе Red Dragon ( ул. Гоголя, дом №87);
2. Компьютерный клуб «Арена» (ул. Гоголя, дом №58);
3. Кафе «Арагоста» (ул. Жамбыла, дом №129);
4. Лото-клуб «Бинго» ( ул. Масанчи, дом №61);
5. Компьютерный клуб «Аура» (ул. Кашгарская, дом №69);
6. Кафе-бар «Блэк» (пр. Назарбаева, дом №57);
7. Лото-клуб «Бинго» (пр. Сейфуллина, дом №519);
8. Лото-клуб (пр. Абая, дом №143);
9. Кафе «Пират» (ул. Толе би, дом №207а);
10. Гостиница «Гранд-Опера» (функционировал лобби-бар) (ул. Кабанбай батыра, дом №136/1).
По всем выявленным нарушениям материалы переданы для принятия соответствующих мер. Также даны разъяснения о необходимости строгого соблюдения карантинных мероприятий и устранения нарушений. В течение проверочных мероприятий ночными группами к административной ответственности по ст. 425 ч. 1 КоАП РК было привлечено 20 правонарушителей масочного режима.
Акимат Алматы убедительно просит субъектов предпринимательства вне зависимости от формы собственности не нарушать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Жителям и гостям мегаполиса, в особенности лицам старше 65 лет, рекомендовано избегать посещение мест скопления людей.
Субъектам бизнеса необходимо соблюдать установленный режим работы и обеспечить полное исполнение всех требований, установленных Постановлением главного государственного санитарного врача города: проведение термометрии персонала и посетителей, обеспечение персонала запасом медицинских масок и перчаток; установка санитайзеров для дезинфекции рук; обеспечить ограничение числа посетителей из расчета 1 человек на 4 кв. м; допуск в торговые залы осуществлять при наличии социальной разметки; требовать от посетителей наличие масок; исключить скопление посетителей и обеспечить соблюдение социального разрыва; проводить дезинфекцию прилегающей территории не менее 1 раза в сутки.
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