46 объектов закрыто за ночь в Алматы за нарушение карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева в Алматы в рамках усиления санитарно-эпидемиологических мер в ночь с 6 на 7 ноября совместно с семью группами городского Департамента полиции работали 32 мобильные мониторинговые группы. Главная цель – выявление и пресечение фактов нарушения карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, среди них в городе Алматы зарегистрировано 32 случая.

Согласно открытым данным, в ряде стран продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация, что может быть вызвано мутацией вируса. К примеру, в Дании объявили об особых ограничениях для более чем 280 тысяч человек на севере страны после того, как у людей была обнаружена мутированная версия коронавируса, связанная с норковыми фермами. С сегодняшнего дня в Южной Корее вступило в силу предписание, обязывающее владельцев объектов общественного назначения, включая рестораны и кафе площадью более 150 кв. м, вести обязательный электронный учёт посетителей. В Москве с 5 ноября в зданиях правительства Москвы в порядке эксперимента ввели систему электронной регистрации для сотрудников и посетителей. В Санкт-Петербурге снова вводят ограничения из-за коронавируса. Пока на три недели – с 9 по 29 ноября.

В рамках усиленной работы в Алматы в ночь с 6 на 7 ноября было обследовано 52 объекта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. На момент обследования было закрыто 46 объектов. Приостановлено время нахождения посетителей и выведены гости из 16 заведений.

Среди них на территории Медеуского района:

1. Ресто-бар «Небо» (пр. Достык, 192/2);

2. Ресторан «ЧайLa kitchen» (пр. Абая, 17);

3. Клуб-бар «О2» (ул. Кажымукана, 43);

4. Бар Late night show (пр. Назарбаева, 124);

5. Бар «Шишка Edition» (ул. Кажымукана, 49);

6. Салон боди массажа (ул. Оспанова, 54).

в Алмалинском районе:

1. Кафе Red Dragon ( ул. Гоголя, дом №87);

2. Компьютерный клуб «Арена» (ул. Гоголя, дом №58);

3. Кафе «Арагоста» (ул. Жамбыла, дом №129);

4. Лото-клуб «Бинго» ( ул. Масанчи, дом №61);

5. Компьютерный клуб «Аура» (ул. Кашгарская, дом №69);

6. Кафе-бар «Блэк» (пр. Назарбаева, дом №57);

7. Лото-клуб «Бинго» (пр. Сейфуллина, дом №519);

8. Лото-клуб (пр. Абая, дом №143);

9. Кафе «Пират» (ул. Толе би, дом №207а);

10. Гостиница «Гранд-Опера» (функционировал лобби-бар) (ул. Кабанбай батыра, дом №136/1).

По всем выявленным нарушениям материалы переданы для принятия соответствующих мер. Также даны разъяснения о необходимости строгого соблюдения карантинных мероприятий и устранения нарушений. В течение проверочных мероприятий ночными группами к административной ответственности по ст. 425 ч. 1 КоАП РК было привлечено 20 правонарушителей масочного режима.

Акимат Алматы убедительно просит субъектов предпринимательства вне зависимости от формы собственности не нарушать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Жителям и гостям мегаполиса, в особенности лицам старше 65 лет, рекомендовано избегать посещение мест скопления людей.

Субъектам бизнеса необходимо соблюдать установленный режим работы и обеспечить полное исполнение всех требований, установленных Постановлением главного государственного санитарного врача города: проведение термометрии персонала и посетителей, обеспечение персонала запасом медицинских масок и перчаток; установка санитайзеров для дезинфекции рук; обеспечить ограничение числа посетителей из расчета 1 человек на 4 кв. м; допуск в торговые залы осуществлять при наличии социальной разметки; требовать от посетителей наличие масок; исключить скопление посетителей и обеспечить соблюдение социального разрыва; проводить дезинфекцию прилегающей территории не менее 1 раза в сутки.