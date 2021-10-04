46 новых случаев ковид-пневмонии выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За 2 октября зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и шесть летальных исходов.

Выздоровело 136 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76265, летальных случаев - 4856, выздоровевших - 6342.