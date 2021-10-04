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    08:30, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    46 новых случаев ковид-пневмонии выявлено в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    За 2 октября зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и шесть летальных исходов.

    Выздоровело 136 человек.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76265, летальных случаев - 4856, выздоровевших - 6342.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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