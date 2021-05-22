46 несчастных случаев на производстве произошло за год в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области рассказали об итогах внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности управления государственной инспекции труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО Нурлана Жахина, пробелов выявили более чем достаточно. Ведомству вынесли 22 рекомендации.

В прошлом году в регионе произошло 46 несчастных случаев. В том числе 8 со смертельным исходом. С начала этого года – три несчастных случая, из которых один с тяжелыми последствиями.

Во время анализа сотрудники департамента выяснили, что в состав комиссии по расследованию несчастного случая входит работодатель. В таком случае, полагают в Антикоррупционной службе, нельзя говорить о полной объективности принятого решения.

«При проведении расследований не открывается внеплановая проверка, открытие проверки осуществляется только на основании письма из правоохранительных органов при необходимости. Механизм расчета степени вины пострадавшего и работодателя профильным методом не разработан. Немаловажен и тот факт, что в состав комиссии входит работодатель, который имеет прямую заинтересованность в доказательстве своей невиновности. Это формирует открытые коррупционные риски необъективного принятия решения комиссией, возможности проявления субъективного подхода государственным инспектором», - сказал Н. Жахин.

Коррупционные риски есть и при проведении контроля на объектах высокой степени риска. Не менее интересен тот факт, что действующая система оценки рисков исключает внесение государственных организаций таких, как служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ аппарат акима Имантауского сельского округа, где происходили несчастные случаи с работниками.

«Эти обстоятельства свидетельствуют о неэффективной действующей оценке риска и возможности субъективного подхода при формировании списков контроля», - считает Н. Жахин.

Он добавил, что это лишь часть замечаний. Полную аналитическую справку Антикоррупционная служба уже предоставила в управление государственной инспекции труда.



