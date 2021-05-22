46 несчастных случаев на производстве произошло за год в СКО
По словам первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО Нурлана Жахина, пробелов выявили более чем достаточно. Ведомству вынесли 22 рекомендации.
В прошлом году в регионе произошло 46 несчастных случаев. В том числе 8 со смертельным исходом. С начала этого года – три несчастных случая, из которых один с тяжелыми последствиями.
Во время анализа сотрудники департамента выяснили, что в состав комиссии по расследованию несчастного случая входит работодатель. В таком случае, полагают в Антикоррупционной службе, нельзя говорить о полной объективности принятого решения.
«При проведении расследований не открывается внеплановая проверка, открытие проверки осуществляется только на основании письма из правоохранительных органов при необходимости. Механизм расчета степени вины пострадавшего и работодателя профильным методом не разработан. Немаловажен и тот факт, что в состав комиссии входит работодатель, который имеет прямую заинтересованность в доказательстве своей невиновности. Это формирует открытые коррупционные риски необъективного принятия решения комиссией, возможности проявления субъективного подхода государственным инспектором», - сказал Н. Жахин.
Коррупционные риски есть и при проведении контроля на объектах высокой степени риска. Не менее интересен тот факт, что действующая система оценки рисков исключает внесение государственных организаций таких, как служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ аппарат акима Имантауского сельского округа, где происходили несчастные случаи с работниками.
«Эти обстоятельства свидетельствуют о неэффективной действующей оценке риска и возможности субъективного подхода при формировании списков контроля», - считает Н. Жахин.
Он добавил, что это лишь часть замечаний. Полную аналитическую справку Антикоррупционная служба уже предоставила в управление государственной инспекции труда.