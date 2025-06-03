46 млрд тенге выделено на развитие малых промышленных зон в регионах РК

Министр отметил, что важным фактором развития отечественного производства является степень готовности промышленных площадок.

С этой целью с прошлого года реализуется программа малых промышленных зон, направленная на привлечение инвестиций в регионы и поддержку малого-среднего бизнеса.

— Сейчас реализуются 34 МПЗ в восьми регионах страны (г. Астана, г. Шымкент, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской) общей площадью более 200 тыс. кв. метров, на реализацию которых выделено бюджетных средств на сумму 46,6 млрд тенге, — сообщил Ерсайын Нагаспаев.

Он уточнил, что, в связи с высокой востребованностью данной программы со стороны бизнеса, сегодня прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования.