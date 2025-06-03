РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:48, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    46 млрд тенге выделено на развитие малых промышленных зон в регионах РК

    Программа малых промышленных зон сегодня реализуется в восьми регионах страны.  Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги
    Фото: Казинформ

    Министр отметил, что важным фактором развития отечественного производства является степень готовности промышленных площадок.

    С этой целью с прошлого года реализуется программа малых промышленных зон, направленная на привлечение инвестиций в регионы и поддержку малого-среднего бизнеса.

    — Сейчас реализуются 34 МПЗ в восьми регионах страны (г. Астана, г. Шымкент, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской) общей площадью более 200 тыс. кв. метров, на реализацию которых выделено бюджетных средств на сумму 46,6 млрд тенге, — сообщил Ерсайын Нагаспаев.

    Он уточнил, что, в связи с высокой востребованностью данной программы со стороны бизнеса, сегодня прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования.

    Теги:
    МСБ Министерство промышленности и строительства
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают