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46-летнего пешехода сбили насмерть в Павлодаре

30 Сентября 2019 12:00
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46-летнего пешехода сбили насмерть в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - ВАЗ сбил насмерть 46-летнего пешехода в Павлодаре. По предварительным данным полиции, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, передаёт pavlodarnews.kz.

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, ДТП произошло в областном центре 28 сентября в 20:35 на 19-й автодороге.

«57-летний водитель автомашины ВАЗ 2107 совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте. Проводится досудебное расследование по статье 345, ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы», - проинформировали в ДП области.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку, дополнили в полиции.

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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП, Происшествия,
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