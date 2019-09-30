46-летнего пешехода сбили насмерть в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - ВАЗ сбил насмерть 46-летнего пешехода в Павлодаре. По предварительным данным полиции, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, передаёт pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, ДТП произошло в областном центре 28 сентября в 20:35 на 19-й автодороге.

«57-летний водитель автомашины ВАЗ 2107 совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте. Проводится досудебное расследование по статье 345, ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы», - проинформировали в ДП области.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку, дополнили в полиции.