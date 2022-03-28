46 казахстанцев с COVID-19 - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 4 157 человек (3 140 КВИ+ и 1 017 КВИ-), передает МИА «Казинформ со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 443 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 3 714 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 46 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 9 пациентов.