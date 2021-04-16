46 ДТП с участием детей произошло в Жамбылской области с начала года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Незнание и сознательное нарушение Правил дорожного движения становится причиной трагедий на дорогах, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, с начала года в Жамбылской области произошло 46 ДТП с участием детей. «Среди несовершеннолетних стало популярным небезопасное увлечение – езда на скутерах и мопедах. Однако юные участники дорожного движения не задумываются о своей безопасности и не владеют в достаточной мере навыками управления такими транспортными средствами, пренебрегая использованием шлемов и иных мер безопасности. Вследствие этого 50 подростков получили различные телесные повреждения, двое – погибли. С участием юных велосипедистов в Таразе зарегистрировано одно ДТП, где пострадал один ребенок», - отметили в ведомстве.

Департамент полиции Жамбылской области обращает внимание взрослых участников дорожного движения на необходимость контролировать детей, исключив возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретив управление скутерами без прав и навыков вождения. Важно объяснить ребенку, к чему может привести беспечность с авто- или мототранспортным средством.

Кроме того, дети-пешеходы нередко становятся участниками ДТП на дорогах. Использование гаджетов и наушников, несоблюдение правил перехода автодорожной части, а также халатность взрослых пешеходов, которые сами нарушают ПДД – всё это является причиной несчастных случаев на дороге.

Профилактика дорожно-транспортных происшествий с детьми во многом зависит от сознательности и дисциплинированности взрослых. Самое действенное средство воспитания маленького пешехода – пример поведения на дороге родителей и окружающих людей. Использования ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей в личном транспорте тоже имеет немаловажное значение, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, ранее в правоохранительном ведомстве сообщали, что за прошедшие три месяца количество дорожно-транспортных происшествий на территории Жамбылской области снизилось на 8,7% (с 231 до 211). Также снижение количества ДТП зарегистрировано на автодорогах республиканского значения на 3,8%, местного значения на 29,6% и на улично-дорожной сети городов и населенных пунктов на 6,6%.