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46 должностных лиц наказали по представлению Антикора

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Октября 2022, 21:16
46 должностных лиц наказали по представлению Антикора

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 46 должностных лиц наказали по представлению Антикора. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Атырауской области Нурлан Жахин на встрече с коллективом осужденного полицейского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента Агентства по противодействию коррупции РК.

Так, Антикоррупционной службой было внесено представление в Управление полиции города Атырау по уголовному делу по факту вымогательства взятки за непривлечение к административной ответственности должностным лицом отделения ювенальной полиции отдела местной полицейской службы.

По результатам рассмотрения представления непосредственные руководители Управления полиции города Атырау ввиду отсутствия контроля за деятельностью подчиненного привлечены к дисциплинарной ответственности. Так, и.о. начальника местной полицейской службы был предупрежден о неполном служебном соответствии занимаемой должности, а и.о начальника отделения ювенальной полиции – старший инспектор понижен в должности до участкового.

Всего за 9 месяцев т.г. внесено 42 представления. Большинство из них направлены в акиматы и их структурные подразделения (19), органы внутренних дел (17) и прочие госструктуры (6).

За истекший период текущего года по внесенным представлениям к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 46 лиц, трое из них уволены.

Наряду с дисциплинарной ответственностью должностных лиц, в рамках представлений, антикоррупционной службой вносятся рекомендации по устранению коррупционных рисков.


Атырауская область   Борьба с коррупцией   Атырау  
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