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    15:52, 24 Май 2021 | GMT +6

    46 детей выпали из окон за три года в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям призвали родителей не оставлять детей одних дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил на брифинге в столичном акимате начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы, падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности. Риску падения с окон подвержены дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет, это тот возраст, когда сам ребёнок ещё не в состоянии оценить всю опасность игр на подоконнике, а никто из взрослых ему этого не объяснил.

    «Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. В этой связи призываем родителей быть бдительными и не оставлять маленьких детей одних в комнате с открытыми окнами», - сказал Еркин Отаргалымулы.

    По данным ведомства, за три года (за 2019-2021 годы) зарегистрировано 46 случаев выпадения детей из окон, из них погибли 10 детей, травмировано 36.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Другие государственные органы Астана Акимат Общество Безопасность Происшествия
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