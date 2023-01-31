46 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 31 января в Казахстане зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане 46 человек заболели коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о 22 заболевших.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 405 тысяч 848 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 701 человек.